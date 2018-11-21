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موسكو: المرشح الروسى باق فى منصبه بالإنتربول رغم خسارته

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:19 م
موسكو: المرشح الروسى باق فى منصبه بالإنتربول رغم خسارته الانتربول
أ ش أ
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولكوفا إن المرشح الروسي في انتخابات الإنتربول ألكسندر بروكوبتشوك مستمر في عمله نائبا لرئيس الإنتربول عن أوروبا.

وأضافت فولكوفا- في تصريح اليوم الأربعاء- "وفقا لنتائج التصويت فإن كيم جونج يانج من كوريا الجنوبية أنتخب رئيسا جديدا للإنتربول وسيستمر ألكسندر بروكوبتشوك في ممارسة عمله نائبا لرئيس الإنتربول عن أوروبا".

وأشارت إلى أن بروكوبتشوك سيركز في عمله على تعزيز موقف الإنتربول في مجتمع الشرطة الدولية والارتقاء بفاعلية نشاط المنظمة.

يُذكر أن المرشح الكوري الجنوبي كيم جونج يانج، الذي كان يشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول عن كوريا الجنوبية والمدعوم بقوة من الولايات المتحدة أصبح رئيسا للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لمدة عامين، وذلك بعد التصويت خلال الدورة السابعة والثمانين للجمعية العامة في دبي الذي شارك فيه مسئولون من 180 دولة.

 


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