مواطنون يحررون محضرا ضد شخص استولى على كروت معاش أقاربهم بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حرر عدد من المواطنين بالشرقية، بلاغاً رقم 24486 لسنة 2018 جنح مركز الحسينية، ضد (على.ب ع ا)، واتهمه المواطنون بالاستيلاء على كروت "الفيزا" الخاصة بمعاش ذويهم واستمراره تحصيل معاشهم رغم وفاتهم.

وقال أحد الضحايا لـ"اليوم السابع"، إن (على.ب ع ا) كان يقوم بالحصول على معاش المواطنين وإيصاله لمنازلهم مقابل الحصول على مبلغ شهرى منهم، مشيراً إلى أنهم فوجئوا بمطالبة التأمينات الاجتماعية والمعاشات والشئون الاجتماعية لهم بتسديد مبالغ تتراوح ما بين 25 إلى 80 ألف تختلف من فرد لآخر، بسبب استمرار تحصيله لمعاش المواطنين رغم وفاتهم.

واستقبلت مستشفى الحسينية المركزى منذ قليل 7 حالات عن طريق الإسعاف مضربين عن الطعام بسبب مطالبة التأمينات الاجتماعية والمعاشات والشئون الاجتماعية لهم بتسديد المبالغ المالية التى قام (على.ب ع ا) بتحصيله والاستيلاء عليها.