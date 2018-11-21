منظمة المرأة العربية تبحث تمثيل النساء فى المواقع القيادية بالأحزاب اليوم

كتب محمود راغب

تستضيف منظمة المرأة العربية، اليوم الأربعاء، لقاءاً تشاورياً تعقده شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة (رائدات) حول سياسات تمثيل المرأة فى المواقع القيادية فى الأحزاب، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة، حيث يهدف اللقاء إلى تبادل الرأى حول أفضل صيغ تشريعية وتنفيذية لتعزيز حضور النساء فى الأحزاب.

جدير بالذكر أن ورقة سياسات تمثيل المرأة التى أعدتها شبكة "رائدات" أنبثقت من خلال رؤية 200 برلمانية عربية حالية وسابقة تجاه مايجب الأخذ به، ثم إجراءات لرفع نسب تمثيل النساء فى الأحزاب.

وتأتى هذه المشاورات ترجمة لأهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة، وأرستها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونص عليها إعلان بيكين وتضمنتها أجندة الأهداف الإنمائية للألفية.

واستضافت المنظمة لهذا النشاط ويهدف إلى الاسترشاد بالصيغ المقترحة لاعتماد سياسات عامة تدعم مشاركة المرأة في السياسة وذلك فى مختلف الدول العربية.