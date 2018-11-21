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منظمة التجارة تشكل لجانا للفصل فى نزاعات بشأن رسوم أمريكية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:46 م
منظمة التجارة تشكل لجانا للفصل فى نزاعات بشأن رسوم أمريكية ترامب
رويترز
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قال مسؤول تجارى فى جنيف إن الولايات المتحدة ومعارضى الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم أكدوا رغبتهم فى التقاضى اليوم الأربعاء، مما يطلق عملية عقد جلسات بشأن النزاعات فى منظمة التجارة العالمية.

وأكدت الصين والاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك والنرويج وروسيا أنهم سيصعدون نزاعاتهم عبر بدء إجراءات تحكيم، فيما أكدت الولايات المتحدة رغبتها فى تشكيل لجان للفصل فى النزاعات مع كندا والصين والاتحاد الأوروبى.

ومن المرجح أن يتم تأكيد طلبات مماثلة من تركيا بحق الولايات المتحدة ومن الولايات المتحدة بحق المكسيك في وقت لاحق اليوم الأربعاء. كما وافقت منظمة التجارة العالمية أيضا على طلب أمريكي لتشكيل لجنة فصل في النزاعات للبت في شكوى أمريكية بخصوص حقوق الملكية الفكرية ضد الصين.

 

 


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