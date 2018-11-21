مندوب روسيا: يجب عدم تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لاهاى /أ ش أ/

دعا مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، إلى عدم تسييس عمل المنظمة التى عليها ألا تنفذ الوظائف غير التقليدية بالنسبة لها.

وقال شولغين - فى مؤتمر صحفى فى لاهاى أوردته قناة (روسيا اليوم) الأربعاء - " إن الفكرة الرئيسية تكمن فى منع استمرار عملية تسييس المنظمة كلها، وليس عليها تنفيذ وظائف غير تقليدية بالنسبة لها بل يجب أن تقوم بحل المسائل التقنية فقط".

وأضاف "أن مجموعة من الدول المؤيدة لروسيا لم تصوت لصالح زيادة ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وستصدر لاحقا بيانا بهذا الشأن".

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صوتت أمس /الثلاثاء/ بغالبية 82 صوتا مقابل 30 صوتا ضد خطة مشتركة طرحتها روسيا والصين لتشكيل مجموعة مفتوحة لدراسة كيفية تحديد الصلاحيات الجديدة للمنظمة.

وأيد عدد من الدول الاقتراح الروسى الصينى بينها (إيران، سورية، الهند، باكستان، جنوب أفريقيا، فلسطين وكوبا)، إضافة إلى العديد من الجمهوريات السوفيتية السابقة فى آسيا الوسطى، كما صوتت الدول الأعضاء فيها بغالبية 99 مقابل 27 لصالح ميزانية 2019.