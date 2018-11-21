video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مميش: قناة السويس الجديدة سجلت طفرة فى العائد وغطت تكاليفها فى زمن قياسى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:18 م
مميش: قناة السويس الجديدة سجلت طفرة فى العائد وغطت تكاليفها فى زمن قياسى مميش ووفد جامعة مصر الدولية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
إضافة تعليق

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، وفدًا من جامعة مصر الدولية برئاسة اللواء أيمن حب الدين مساعد رئيس الجامعة، وبرفقته مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب للتعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

فى كلمته رحب الفريق مُهاب مميش بالحضورفى هيئة قناة السويس، وأكد على اهتمام الدولة المصرية بتنمية قدرات الشباب وتعظيم الاستفادة من ثروتها البشرية باعتبارها أحد أهم مقومات نجاح النهضة التنموية المنشودة والتى يجسدها فى الوقت الراهن مشروعات قومية عملاقة على أرض الواقع قادرة على إعادة الريادة الاقتصادية لمصرنا الحبيبة. .

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس تسجل يوماً تلو الأخر طفرة كبيرة فى أعداد وحمولات السفن وهو ما انعكس على زيادة العائدات بصورة غير مسبوقة بما يعد حصاداً لثمار مشروع قناة السويس الجديدة التى نجحت فى تغطية تكاليف إنشائها فى زمن قياسي، علاوة على النتائج الفنية الإيجابية للمشروع فى الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة ورفع كفائتها فى التعامل مع الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، لتكون القناة الجديدة بذلك رافداً للخير والنماء وبمثابة البنية التحتية اللازمة للمشروع القومى العملاق لتنمية منطقة القناة وتحويلها لمركز لوجيستى وصناعى عالمى من خلال مخطط واعد يعتمد على مفهوم القيمة المضافة ويحسن استغلال عبقرية الموقع من خلال مناطق صناعية ولوجيستية وستة موانئ واعدة.

وشدد رئيس الهيئة على أن مشروع التنمية بمنطقة القناة يعد قاطرة جديدة للتنمية والتطوير ونقطة انطلاق حقيقية لتغيير شكل الحياة بالمنطقة بتبنى فكرة الاستثمار فى المناطق الاقتصادية وتطبيق الأساليب الحديثة فى التعامل مع البضائع المارة بقناة السويس. خلال الزيارة، استمع الحضور إلى عرض تقديمى عن مشروع قناة السويس الجديدة والمشروع القومى للتنمية بمنطقة قناة السويس والفرص الاستثمارية الواعدة بالمشروع تخلله مشاهدة مجموعة من الأفلام التسجيلية التى تروى تاريخ قناة السويس وتوضح أهميتها فى خدمة حركة التجارة العالمية.

فى ختام الزيارة، أهدى الفريق مهاب مميش درع قناة السويس الجديدة إلى اللواء أيمن حب الدين مساعد رئيس الجامعة، وفى المقابل قدم اللواء أيمن حب الدين درع الجامعة إلى الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، عقب ذلك قام الوفد بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة تلاها زيارة لموقع أنفاق الإسماعيلية أسفل القناة.

مميش ووفد جامعة مصر الدولية (1)
مميش ووفد جامعة مصر الدولية

 

مميش ووفد جامعة مصر الدولية (2)
مميش ووفد جامعة مصر الدولية

 

مميش ووفد جامعة مصر الدولية (3)
مميش ووفد جامعة مصر الدولية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مميش: توقيع 3 عقود جديدة بشرق بورسعيد باستثمارات محلية تتجاوز 1.6 مليار جنيه

قناه السويس

اخبار هيئه قناه السويس

مهاب مميش

قناه السويس الجديده

جامعه مصر الدولية

مشروع قناة السويس الجديدة

الاسماعيلية




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة