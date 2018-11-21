مقتل 5 دواعش بالموصل واعتقال 3 إرهابيين بسامراء العراق

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أعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء الركن حمد نامس الجبوري، مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب مدينة الموصل.

وقال الجبوري - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي واع، إن" فوج رد السريع الأول (سوات) التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبإسناد جوي لقوات التحالف، نفذ عملية أمنية أسفرت عن قتل خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، بواسطة ضربة جوية لقوات التحالف".

وأضاف أن "العملية تم تنفيذها في منطقة تلال قرية المنكار التابعة لناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل".

وفي ذات السياق، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي اعتقال 11 مطلوبًا بينهم 3 بتهمة "الإرهاب" في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول إن "قطعات قيادة عمليات سامراء ألقت القبض على 3 متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية وعلى 8 آخرين بقضايا قانونية مختلفة".

وأضاف رسول، أن "القوات تمكنت من العثور على قاذفة RBG7 مع صاروخين قاذفة وهاون 60 ملم بدون صفيحة مع قنبرة، وعبوتين ناسفتين محلي الصنع وسلاك تفجير بطول 200 متر، ضمن قاطع المسؤولية، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".