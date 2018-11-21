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مصرع 7 من حركة "الشباب" المتمردة فى قصف جوى وسط الصومال

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:41 م
مصرع 7 من حركة "الشباب" المتمردة فى قصف جوى وسط الصومال جانب من العنف فى الصومال
مقديشيو /أ ش أ/
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لقى 7 متشددين من حركة "الشباب" المتمردة مصرعم جراء قصف جوى شنه الجيش الأمريكى على منطقة "مدج" وسط الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا (أفريكوم) - فى بيان أوردته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء - إن القصف تم تنفيذه أمس، مرجحة عدم سقوط أو إصابة أى مدني، موضحة أن هذه الضربات الجوية تهدف إلى التقليص من قدرة الحركة الصومالية على التخطيط لشن هجمات، وتعطيل شبكات قيادتها، والحد من حرية حركتها فى القرن الأفريقي.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه الضربة جاءت بعد يوم من تنفيذ الجيش الأمريكى ضربتين أسفرتا عن مصرع 37 متشددًا تابعًا للحركة المتمردة، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكى نفذ 33 ضربة جوية خلال العام الجاري، مستهدفا حركة "الشباب"، التى وصفتها الشبكة بـ "أكثر الجماعات تطرفًا فى أفريقيا"، والتى غالبًا ما تستهدف العاصمة الصومالية /مقديشيو/ إلى جانب مدن أخرى من خلال تنفيذ عميات تفجير مميتة.

 


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