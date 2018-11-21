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مشروعات تنموية للأسر غير القادرة بقيمة مليون جنيه فى 3 محافظات

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:23 م
مشروعات تنموية للأسر غير القادرة بقيمة مليون جنيه فى 3 محافظات قافلة طبية لصناع الخير - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عدة قوافل تنموية موسعة لتوزيع مشروعات صغيرة لغير القادرين بمحافظات البحيرة والغربية والشرقية.

 

وقال هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المؤسسة أطلقت عدد من القوافل التنموية الموسعة لتوزيع 20 رأس ماشية، و25 ماكينة خياطة بتكلفة تتخطى المليون جنيه، حيث تبلغ تكلفة رأس الماشية الواحدة بالتغذية 25 ألف جنيه، وبلغت تكلفة المشروع الواحد الخاص بماكينات الخياطة 10 آلاف جنيه، وذلك ضمن مشروعات صناع الخير التنموية لدعم الأسر الغير القادرة.

 

وأضاف عبد الفتاح، أنه تم توزيع 25 ماكينة خياطة بالبحيرة والغربية من أحدث الماكينات المستخدمة فى صناعة الملابس، وتم توزيعها بعد دراسة وافية للبيئة المحيطة بالأسر المستفيدة من قبل فريق عمل الأبحاث الميدانية بالمؤسسة للتأكد من استحقاق الحالات وقدرة السيدات المستفيدات على التعامل مع الماكينات، وذلك للانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى الإنتاج والاكتفاء.

 

وأكد المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، على أن مؤسسة صناع الخير للتنمية تؤمن بأهمية تهيئة الظروف للمواطن للقدرة على الإنتاج، وأن الكثير من المواطنين لديهم القدرة على العمل والإنتاج ولكن ينقصهم المشروع، وانطلاقا من ذلك تستمر المؤسسة فى دعم المواطنين بالمشروعات الصغيرة لخلق مواطن إيجابى منتج قادر على خدمة المجتمع.

 


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صناع الخير

هانى عبد الفتاح

مشروعات تنموية

الأسر الغير قادرة

المحافظات




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