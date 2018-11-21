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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:53 ص
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الاقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وأفاد شهود عيان بأن 34 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد المبارك، ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات يومية من قبل مجموعات المستوطنين، بأعداد وفترات متفاوتة، فى محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وفى سياق متصل.. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلى، مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية فى (خربة المراجم) التابعة لأراضى دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس- فى تصريح اليوم- أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة (خربة المراجم) ترافقها جرافة، وهدمت مسكنا زراعيا تقدر مساحته بـ40 مترا، إضافة إلى هدم سلاسل حجرية فى أرض مملوكة لمواطن فلسطيني.

 


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