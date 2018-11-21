مسئول كويتى: تدريب "شاهين 1" يستهدف نقل الخبرات البريطانية فى مكافحة الإرهاب

الكويت(أ ش أ)

أكد المعاون للعمليات والتدريب فى الحرس الوطنى الكويتى اللواء الركن فالح شجاع، أهمية تدريب "شاهين 1"، الذى تنفذه كتيبة العمليات الخاصة الكويتية "67"، بالتعاون مع الوحدة الدولية لمكافحة الإرهاب فى الجيش البريطانى.

وقال شجاع – خلال تفقده لعدد من مواقع التدريب؛ للوقوف على أداء القوات المشاركة ميدانيا – أن التدريب يستهدف نقل الخبرات البريطانية فى مجال مكافحة الارهاب، إلى أعضاء الحرس الوطنى الكويتى؛ لصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على أداء دورهم العسكرى والأمنى بحماية المنشآت الحيوية فى الكويت.

وأشاد بالتعاون مع الجيش البريطانى، وما يمثله من أهمية بالغة لتبادل الخبرات، ومواكبة المستجدات العسكرية والأمنية.