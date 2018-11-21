video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول أوروبى يطالب المجر بتفسير سبب منحها اللجوء لرئيس وزراء مقدونيا السابق

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:46 م
مسؤول أوروبى يطالب المجر بتفسير سبب منحها اللجوء لرئيس وزراء مقدونيا السابق نيكولا جروفسكى رئيس وزراء مقدونيا السابق
بروكسل /أ ش أ/
إضافة تعليق

طالب المفوض الأوروبى المكلف بسياسات الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، اليوم الأربعاء، المجر بتفسير قرارها منح حق اللجوء لرئيس وزراء مقدونيا السابق الهارب من البلاد نيكولا جروفسكى عقب صدور حكم ضده بالسجن فى تهم فساد.

وقال المفوض الأوروبى - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، حسبما نقلت قناة (يورو نيوز) الأوروبية - "إن تقارير تفيد منح المجر حق اللجوء لنيكولا جروفسكي، وفى حال صحة التقارير فإنه يتوقع من المجر تفسيرا دقيقا للأسس التى بنت عليها هذا القرار".

وكان رئيس وزراء مقدونيا السابق قد أعلن - أمس - حصوله على حق اللجوء فى المجر، وذلك بعد فراره من مقدونيا، كما قال إنه كان ضحية عملية اضطهاد سياسية تشنها حكومة بلاده ضده. وتطالب مقدونيا المجر بتسليم جروفسكى الذى قالت إنه يواجه المحاكمة فى ثلاثة قضايا فساد على الأقل.

يشار إلى أن جروفسكى شغل منصب رئيس وزراء مقدونيا ما بين عامى 2006 و2016 ويعد مقربا من رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء مقدونيا الهارب يعلن حصوله على اللجوء السياسى من المجر

مسؤول أوروبى

أخبار المجر

المجر

رئيس وزراء مقدونيا السابق

مقدونيا




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة