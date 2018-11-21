"مدبولى" يستعرض نتائج زيارته لأديس أبابا ولقائه برئيسى وزراء الجزائر وإثيوبيا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض الملفات الخدمية والتنموية.

وفى مستهل الاجتماع توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لعموم المصريين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وكذا الامتين الاسلامية والعربية، مشيدًا بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الاحتفال بهذه المناسبة الغراء، وما لاقته هذه الكلمة من صدى كبير على جميع الأصعدة.

كما هنأ رئيس الوزراء وزيرة البيئة على نجاح المؤتمر العالمى للتنوع البيولوجى الذى يقام حاليًا فى مدينة شرم الشيخ، موجهًا الشكر لكافة الجهات التى ساهمت فى تنظيم هذا المؤتمر المهم، ومشيدًا بالتنظيم الجيد للمؤتمر الذى يحضره آلاف من المشاركين من العديد من الدول على مستوى العالم، مؤكدًا على أن مدينة شرم الشيخ أصبحت مقصًا عالميًا للمؤتمرات الاقليمية والدولية، بجانب ما تتميز به من مقومات سياحية وترفيهية.

واستعرض مدبولى، خلال الاجتماع نتائج زيارته لأثيوبيا مؤخرًا، ومشاركته فى أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقى، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى عقد فى العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، يومى 17 و18 نوفمبر الجارى.

وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء، إلى ما تم عقده من لقاءات مع كل من رئيسى وزراء أثيوبيا، والجزائر، موضحًا أن لقاءه برئيس وزراء الجزائر تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على دعم الجزائر الشقيقة الكامل لمصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقى، هذا فضلًا عن أهمية العمل على دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، وخاصة الاقتصادية منها وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الامكانيات المتوافرة فى كلا البلدين، والعمل على سرعة الاعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، لاسيما أن حجم الاستثمارات المصرية فى الجزائر قد وصل إلى 3.6 مليار دولار، وكذا تطلع عدد من المستثمرين المصريين والجزائريين لإنشاء شركات استثمارية مشتركة، وهو ما سيكون له من أثر إيجابى على السوقين المصرى والجزائرى، فضلًا عن إعراب الجانب الجزائرى عن مشاركة وفد كبير فى فعاليات مؤتمر الاستثمار فى افريقيا، والذى سوف تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى ديسمبر المقبل.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن لقاءه برئيس وزراء اثيوبيا تطرق إلى سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والوصول بها إلى مستوى الشراكة المتكاملة فى كافة المجالات، وكذا العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين المصرى والاثيوبى، والحفاظ على مصالحهما المائية، إلى جانب العمل على إتاحة الخبرات المصرية للإسهام فى الخطط الاثيوبية فى مجالات تخطيط وإنشاء المدن، وتطوير الطرق وغيرها، وكذا العمل على تفعيل الصندوق الاستثمارى الثلاثى المشترك، والترتيب لعقد اجتماع قريبًا فى القاهرة، لمحافظى البنك المركزى فى كل من مصر وإثيوبيا والسودان، تنفيذًا لمخرجات الاجتماع التساعى الأخير.