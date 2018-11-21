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محكمة أوروبية تدعو تركيا إلى سرعة الفصل فى قضية سياسى معارض

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:31 ص
محكمة أوروبية تدعو تركيا إلى سرعة الفصل فى قضية سياسى معارض أردوغان
(أ ش أ)
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دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا إلى سرعة الفصل فى قضية زعيم سابق لحزب معارض مؤيد للأكراد.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن المحكمة، التى تتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقرا لها، قالت إن اعتقال صلاح الدين دمرداش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطى وأحد أشهر الساسة الأتراك، على ذمة المحاكمة امتد لفترة لا يمكن تبريرها.

وكان قد صدر حكم على دمرداش بالسجن لأكثر من أربع سنوات فى سبتمبر الماضى لاتهامات بالإرهاب تتعلق بكلمة ألقاها عام 2013، وبعد أن أمضى قرابة عامين فى السجن أثناء محاكمته عن هذه الاتهامات، يكون قد قضى بالفعل فترة السجن المحكوم عليه بها، لكنه ظل محبوسا ويواجه عدة اتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب أغلبها عن كلمات أخرى أدلى بها وقد يصل إجمالى الأحكام فيها إلى السجن 142 عاما إذا أُدين.

 


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