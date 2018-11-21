محافظ مطروح يحيل المسئولين عن واقعة الصرف فى مياه البحر للتحقيق

أحال اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، مسئولى شركة المياه والصرف الصحى ومجلس مدينة مرسى مطروح، للتحقيق فى واقعة التعدى على مياه البحر، ومحاولة صرف مياه الصرف الصحى بالبحر بمنطقة مسجد العوام.

وكان محافظ مطروح، قد قرر فور ورود بلاغ، بمحاولة فتح مجرى لتصريف مياه الصرف الصحى إلى مياه البحر بكورنيش المدينة، أمام منطقة مسجد العوام، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس تامر سعيد السكرتير العام والجهات المختصة.

وانتقل سكرتير عام المحافظة، على الفور لموقع البلاغ، لسرعة وقف الأعمال وإغلاق الفتحة على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المسئولين عنه للتحقيق.

وأكد محافظ مطروح، فى بيان صحفى، أنه لا تهاون ضد أى اعتداء على حرمة مياه البحر واتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات الرادعة، تجاه المتسببين فى إفساد البيئة والتأثير على طبيعة مياه البحر الفيروزية المميزة لمطروح.