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محافظ كفر الشيخ: القبض على مقاول تورط فى احتجاز 16 عاملاً بليبيا

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:19 م
محافظ كفر الشيخ: القبض على مقاول تورط فى احتجاز 16 عاملاً بليبيا الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، إنه علم باختطاف 16 مصريا بطبرق بسبب استدانة أحد أقاربهم لمبلغ 125 ألف دينار، موضحاً أن هذا كان نوع من عمليات النصب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع محمد الباز، أنه تم القبض على المقاول الذى تسبب فى احتجاز 16 عاملاً بليبيا، ويتم التحقيق معه فى النيابة العامة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، إنه عقب معرفته بالواقعة أرسل خطاباً لوزير الخارجية سامح شكرى، وخطاباً آخر لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بشرح كافى لتفاصيل الواقعة، لافتاً إلى أنه تم حل أزمة المحتجزين والعاملين الباقين فى ليبيا بإرادتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى.

كان أهالى 16 عاملا من دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، حرروا محضرا شرطة حمل رقم  10974 إدارى مطوبس ، ضد رجل أعمال ليبى من مدينة طبرق بليبيا احتجز ابنائهم فى ليبيا ، مؤكدين أن عملية الاحتجاز تمت بهدف الضغط على أحد أبناء المحافظة لسداد 125 ألف دينار ليبي لرجل الأعمال.

 


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