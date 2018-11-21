محافظ جنوب سيناء يلتقى بـ57 مواطنا بمكتبه لحل مشكلاتهم

جنوب سيناء – فايزة مرسال

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان عام المحافظة بجنوب سيناء، بعدد 57 مواطنا من أهالى المحافظة وذلك فى إطار اللقاءات الدورية الأسبوعية التى يلتقى فيها المحافظ بالمواطنين بمكتبه بحضور المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، مديرى عموم المديريات المعنية والخدمية لحل مشكلاتهم على أرض الواقع فى الحال.

وتلخصت معظم الطلبات للمواطنين فى النقل أو الانتداب من المحافظات الأخرى لجنوب سيناء أو العكس.

وطلبات للحصول على إسكان أرامل ومطلقات وحالات خاصة تم تحويلها للجنة الإسكان ومجلس مدينة طور سيناء لدراستها وتوضيح المستحق منها، بالإضافة لحالات طلبات لمساعدات عينيه ومادية وحالات تحتاج للعلاج خارج مستشفيات المحافظة.

كما وافق محافظ جنوب سيناء، على طلب مواطنة بتوثيق 10 حالات زواج وطلب المحافظ من أميمة إبراهيم مدير الإدارة التنمية المحلية بتنظيم زواج جماعى والتصديق على الموافقة بقبول طالبة بالتمريض وطلب مواطنة بقطعة أرض لإنشاء دار للمسنين وتم تحويله إلى إدارة الاستثمار كما وافق حلى استخراج رخصة قيادة مهنية لإحدى السيدات لمساعدتها على المعيشية.