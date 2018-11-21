محافظ بورسعيد يطلق اسم البطل "محمد مهران" على مشروع الـ120 عمارة

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى جلسته التى انعقدت صباح اليوم الأربعاء، على اطلاق اسم البطل محمد مهران بطل حرب 1956، على مشروع 120 عمارة والمخصصة للإسكان الاجتماعى، وذلك استجابة لطلب تقدم به النائب أحمد فرغلى.

وأكد الغضبان، على أن البطل محمد مهران يحظى بمكانة خاصة فى قلوب أهالى وأن بطولاته وتضحياته من أجل الوطن سوف يسجلها التاريخ على مر العصور والأجيال وسيظل مبعث فخر لأجيالنا القادمة، مضيفًا أن تسمية المشروع باسم البطل هو أقل شى يمكن تقديم له عرفانا وتقديرًا بدورة البطولى والفدائى.

يذكر أن البطل محمد مهران هو أحد أبطال حرب 1956 واحد المناضلين ضد الاستعمار، كما انه فقد عينيه خلال دفاعه عن مصر وشعبها العظيم.

كما قرر "الغضبان، تكليف اللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظة بعرض مقترح لإطلاق أسماء أبطال المقاومة ضد العدوان الثلاثى على المشروعات المختلفة بالمحافظة استجابة لطلب النائب الدكتور محمود حسين.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم اللاعب الدولى محمد شاهين على أحد ميادين حى الزهور الموجودة أمام نادى القوات المسلحة وذلك تخليدًا لذكراه وتقديرًا وعرفانًا بما قدمه طوال تاريخه الكروى.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الدكتور حسنى غندر رئيس اتحاد الشركات على المدرسة الرياضية لما يقوم به من مجهودات فى خدمة المحافظة ودورة الكبير فى استمرار إقامة بطولة الشركات ببورسعيد والتى تستضيف بورسعيد من خلالها أكثر من 20 ألف رياضى سنويا.