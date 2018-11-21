محافظ بورسعيد: المؤتمر الاقتصادى الثانى للمحافظة أول ديسمبر

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية، إن المحافظة ستنظم يوم 1 ديسمبر المؤتمر الاقتصادي الثاني للمحافظة، تحت عنوان حلم بكره بيتحقق، بمشاركة كبار رجال الاقتصاد والمال والفكر.

وأكد محافظ بورسعيد أن بورسعيد هي قاطرة التنمية لمصر كلها بفضل المشروعات العملاقة التي تشهدها بشرق بورسعيد والكيانات الاقتصادية العملاقة التي تضخ استثماراتها بالجنوب والغرب.

وأضاف "الغضبان"، أن المؤتمر يأتي في إطار التسويق الاقتصادي والسياحي للمحافظة بجانب استعراض ما تشهده المحافظة من تطور في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والذي أقيم بمحافظة بورسعيد في العام الماضي قد تم تنفيذ جميع التوصيات التي خرج بها المؤتمر.