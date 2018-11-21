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محافظ الوادى الجديد يفتتح مشروعات تنموية بمركز بلاط بتكلفة 20 مليون جنيه

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:33 م
محافظ الوادى الجديد يفتتح مشروعات تنموية بمركز بلاط بتكلفة 20 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد زياره لمركز بلاط  تفقد وافتتح خلالها عدد من المشروعات التنمويه حيث تفقد المحافظ القريه النوذجيه الجديده المزمع اقامتها بجوار قرية الخير والنماء و من المقرر ان تضم عدد 50 منزل ريفى ووجه المحافظ بضرورة ان يتم بناء المنازل على مساحه كافيه ليضم المنزل  عدد 3 غرف بدلا من 2 غرفه. 
 
كما افتتح المحافظ مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بلاط بإجمالي 120وحدة سكنية بتكلفة 16مليون جنيه وافتتح المحافظ اعمال تطويرشامله  مدرسه بلاط الابتدائيه بتكلفه مليون جنيه  ودعم  المدرسه بمبلغ  10الاف جنيه لتشجير المدرسة وتوفير مقاعد للفناء بها. 
 
وافتتح الزملوط ايضا مشروع الطاقه الشمسيه بديوان الوحده المحليه لمركز بلاط بتكلفه 370 الف جنيه وذلك ضمن مشروعات الطاقه الشمسيه بالمركز الت تم الانتهاء منها بعدد 5 وحدات محليه وبتكلفه 3.1 مليون جنيه. 
 
ووضع المحافظ حجر اساس حمام السباحه بمركز شباب بلاط  مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الاعمال به خلال ثلاثه اشهر من الآن.
 
كما افتتح  محافظ الوادي الجديد والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، مشروع سوق بلاط الحضاري بتكلفة 3,7 مليون جنيه والمقام على مساحة 3210 متر مربع  وذلك في اطار خطة المحافظة لتطوير الاسواق العشوائية واستبدالها باخري حضارية وبالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية. 
 
وقال المهندس عادل عباس رئيس مركز بلاط أن السوق يضم  62 محل و48 فرشة للباعة المؤقتين بالسوق وملحق به كافتيريا ومبنى إداري ومبنى لأمن السوق، وتم الاعلان عن تلك المحلات امام الشباب الرغبين وتم اختيارهم من خلال قرعه علنيه اجرها مركز ومدينه بلاط. 
 
وأضاف عباس أن المحافظ وجه بضرورة تنوع الانشطه التجاريه بالسوق كما أوضح سيادته أن السوق يهدف إلى توفير موقع ملائم ومناسب للتجار لعرض الخضروات والفاكهة والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وبصورة حضارية تتناسب مع المكون الثقافي لأهالي مركز بلاط.

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