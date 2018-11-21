محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى للمشروعات مع مساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء

استقبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية المهندسة جيهان عبد المنعم مساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء والوفد المرافق لها وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية الكبرى ومشروعات الخطة الإستثمارية وإزالة أى معوقات لتنفيذها.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من المشروعات ففي قطاع الإسكان تم إستعراض مشروع الإسكان الإجتماعي بنفيا وكفر حشاد ودمنهور الوحش وأيضاً تطوير العشوائيات بمنطقة كندالية بطنطا.

ففي مساكن كفر حشاد تم عمل بياره لتجميع الصرف الصحي الخاص بالمساكن لحين الإنتهاء من محطة رفع الصرف الصحي في 30/6/2019.

وفى قطاع الري والموارد المائية تم إستعراض مشروع قناطر زفتى وأعمال تطهير الترع والمصارف وفى هذا السياق أوضح محافظ الغربية أنه تم عمل خطة كاملة لتطهير كافة الترع والمصارف على مستوى المحافظة ومتابعة إزالة نواتج التطهير أولاً بأول، مشيراً إلى أنه سيقوم بالمرور على المراكز التي تم الإنتهاء من أعمال التطهير بها.

وفى قطاع الزراعة تم إستعراض مشروع تطوير حديقة الأندلس بطنطا وإعادة تأهيل منظومة الري الحقلي التي تستهدف توفير المياه.

أما في قطاع التموين والتجارة تم إستعراض مشروع المنطقة اللوجيستية بطنطا والذي يقام على مساحة82 فدان حيث أشار محافظ الغربية أنه خلال تفقده للموقع أكد ضرورة سير العمل على التوازي في القطاع الخدمي واللوجيستى.

أما في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم إستعراض أسباب الرائحة المنبعثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي القديمة بطنطا وذلك لوجود مرحلتين خارج الخدمة من الثلاث مراحل الموجودة بها والمقرر دخول المحطة إحلال وتجديد في الفترة القادمة برصد مبلغ 670 مليون جنية .. كما تم مناقشة مشروع محطة المياه بقرية محلة مسير بقطور والتي ستغذى مركز قطور بالكامل وأيضاً تم إستعراض أعمال توسعة محطة المياه بالجلاء المقرر الإنتهاء منها نهاية العام الجاري ومحطة المياه على قناة طنطا الملاحية الذين سيعملان على زيادة ضغط المياه بطنطا فور الإنتهاء من التطوير.

وتم مناقشة الخطة الموضوعة مع شركة مياه الشرب بتطهير كافة المحطات وخطوط المياه على مستوى المحافظة وعمل تحاليل دورية للمياه للتأكد من جودة المياه وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مع رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة حيث تم إعتماد مخطط زمني للإنتهاء من هذه المشروعات والتي تمثل بعضها في مشروع الصرف الصحي بمنشية البكري بالمحلة ومحطة رفع عمرو بن الخطاب الذي سيتم الإنتهاء منهم 15/2/2019 وأيضاً محطة رفع أبو راضى في أكتوبر 2019 ومحطة البرلس ومحي الدين سعد 30/6/2019.

وفى قطاع الشباب والرياضة تم مناقشة موقف حمام السباحة الأوليمبي المتوقف منذ عام 2008 وأيضاً موقف 33 ملعب مقرر تطويرهم من قبل وزارة الشباب والرياضة وجارى العمل في 3 ملاعب فقط .

أما في قطاع التربية والتعليم تم إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء المدارس التي تواجه معوقات والتي تمثلت في 8 مدارس متوقفة بسبب قيود الإرتفاع وعدم وجود تمويل لـ 18 قطعة أرض جاهزة للطرح.

كذلك تم مناقشة مشروعات قطاع الصحة بالمحافظة والتي تمثلت في مستشفى رمد المحلة وحميات طنطا ومستشفى محلة مرحوم وصدر بسيون ومستشفى طنطا العام الجديدة وحاجة مستشفى حميات زفتى إلى رفع كفاءة.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنتهاء من هذه المشروعات.

وأختتم اللقاء بتوزيع المختصين بالوفد المرافق لمساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء على نظائرهم من المديريات المختلفة للتفقد الميداني لمدة 4 أيام للموقف التنفيذي للمشاريع المختلفة.