محافظ البحر الأحمر يستقبل سفير جمهورية استونيا بالغردقة للترويج للسياحة

استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاربعاء، بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية استونيا بالقاهرة "ساندر سونا" لتنشيط السياحة وزيادة أعداد السائحين من دولة استونيا لمدن البحر الأحمر.

استعرض المحافظ مع السفير مدى إمكانيات المحافظة التى تؤهلها إلى جذب المزيد من السائحين من مختلف بلدان العالم للاستمتاع بأفضل طقس دافئ لا تتمتع به دول أوروبا.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تمتلك على العديد من المقومات التى تمكن السائح من الاستمتاع بالبحر ودفئ الشمس فى جميع فصول السنة، وتحدث المحافظ عن أعداد السائحين القادمين من جمهورية استونيا خلال الفترات السابقة متمنيا مضاعفة الأعداد خلال الفترة القادمة من خلال زيادة أعداد رحلات طيران الشارتر بين البلدين.

ووجه المحافظ الدعوة لحضور وفد اعلامى من كافة الصحف والقنوات لزيارة مدن المحافظة ونقل الصورة ومناطق الجمال التى تتمتع بها مدن محافظة البحر الأحمر.

من جانبه أشاد السفير بجمال مدينة الغردقة ومدينة مرسى علم وكذلك بالحالة الأمنية بالمحافظة معربا عن سعادتة البالغة بوجودة بالمحافظة مشيرا إلى انها ليست بالزيارة الأولى ولن تكون الأخيرة لمدينة الغردقة متطلعا إلى تكرار الزيارة العديد من المرات حيث قال انه يأمل بالاحتفال بعيد الاستقلال الاستونى فى المستقبل بمدينة الغردقة.

كما أعرب السفير عن شكره وتقديره للمحافظ على حفاوة الترحيب والاستقبال، مؤكدا على قوة العلاقة بين البلدين ومتمنيا زيادة أعداد السائحين الاستونين لمدينة الغردقة.

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء درع المحافظة تعبيرا عن سعادته بالزيارة و ما سيترتب عليها من تطور فى العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات و التى على رأسها السياحة.