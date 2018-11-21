video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يلتقي نائب عمدة مارسيليا للعلاقات الدولية لمناقشة سبل التعاون

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:47 م
محافظ الإسكندرية يلتقي نائب عمدة مارسيليا للعلاقات الدولية لمناقشة سبل التعاون جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
 
التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مع السيد جون رواتا نائب عمدة مارسيليا للعلاقات الدولية، وذلك لمناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بحضور السيد هشام ماهر قنصل عام مصر بمرسيليا و السيد هانى التلبانى نائب قنصل عام مصر بمرسيليا. 
 
و اشار بيان صادر من مكتبة الاسكندرية متذ قليل الى ان ذلك جاء ذلك خلال حضور المحافظ فاعليات مؤتمر " البحر المتوسط المستقبل" الذي دار "حول الشباب والإبداع"  بمدينة مرسيليا.
 
وخلال اللقاء رحب المحافظ بكافة أعمال التعاون بين مدينتي الإسكندرية ومارسيليا. مؤكدا أننا تربطنا علاقات قوية مع الجانب الفرنسي وخاصة مع مدينة مارسيليا إذ أن هناك علاقة تآخي بينها وبين الإسكندرية، وأيضا العديد من مجالات التعاون بين المدينتين في مجال السياحة والفنون والتعليم والآثار والمكتبات وغيرها.
 
من جانبه أكد نائب عمدة مارسيليا للعلاقات الدولية على عمق العلاقات التي تربط الإسكندرية ومرسيليا والتي تعود إلى عام 1990. وأعرب عن ضرورة زيادة التعاون بين الجانبين، مشيرا إلي عدة نقاط لزيادة التعاون المستقبلي ومنها إستقبال المتطوعين في الإدارات المختلفة بالإسكندرية ومرسيليا لدعم أعمال التعاون، ودعم أعمال التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة إكس مارسيليا ولاسيما في مجالات الطب والهندسة والفرانكوفونية، وكذا التعاون في مجال العمارة و الحفاظ على التراث لترميم مباني الإسكندرية.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية يتفقد وحدات المسح المتنقلة لمبادرة 100مليون صحة

اخبار محافظات

مصر

الاسكندرية

مارسيليا




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة