محافظ الإسكندرية يلتقي نائب عمدة مارسيليا للعلاقات الدولية لمناقشة سبل التعاون

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مع السيد جون رواتا نائب عمدة مارسيليا للعلاقات الدولية، وذلك لمناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بحضور السيد هشام ماهر قنصل عام مصر بمرسيليا و السيد هانى التلبانى نائب قنصل عام مصر بمرسيليا.

و اشار بيان صادر من مكتبة الاسكندرية متذ قليل الى ان ذلك جاء ذلك خلال حضور المحافظ فاعليات مؤتمر " البحر المتوسط المستقبل" الذي دار "حول الشباب والإبداع" بمدينة مرسيليا.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بكافة أعمال التعاون بين مدينتي الإسكندرية ومارسيليا. مؤكدا أننا تربطنا علاقات قوية مع الجانب الفرنسي وخاصة مع مدينة مارسيليا إذ أن هناك علاقة تآخي بينها وبين الإسكندرية، وأيضا العديد من مجالات التعاون بين المدينتين في مجال السياحة والفنون والتعليم والآثار والمكتبات وغيرها.

من جانبه أكد نائب عمدة مارسيليا للعلاقات الدولية على عمق العلاقات التي تربط الإسكندرية ومرسيليا والتي تعود إلى عام 1990. وأعرب عن ضرورة زيادة التعاون بين الجانبين، مشيرا إلي عدة نقاط لزيادة التعاون المستقبلي ومنها إستقبال المتطوعين في الإدارات المختلفة بالإسكندرية ومرسيليا لدعم أعمال التعاون، ودعم أعمال التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة إكس مارسيليا ولاسيما في مجالات الطب والهندسة والفرانكوفونية، وكذا التعاون في مجال العمارة و الحفاظ على التراث لترميم مباني الإسكندرية.