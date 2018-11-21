محافظ الإسكندرية يتفقد وحدات المسح المتنقلة لمبادرة 100مليون صحة

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم وحدات المسح المتنقلة للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيرس سى ومكافحة الأمراض غير السارية والتى تستمر بمكتبة الإسكندرية على مدار يوميان، وأقيمت بالتنسيق بين نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية مع غرفة العمليات الرئيسية المنسقة للمبادرة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور ياسر زكى المنسق العام للمبادرة الرئاسية.

وخلال التفقد والذى يأتى ضمن جولات المحافظ المستمرة لنقاط المسح على مستوى الأحياء، تابع المحافظ إقبال المواطنين المترددين للمشاركة فى المبادرة والاطمئنان على صحتهم، وتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وحثهم على ضرورة المشاركة ودعوة أبنائهم وجميع أقاربهم ومعارفهم، لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس سى فضلا عن تحاليل الأمراض غير السارية وهى السمنة والضغط والسكر، مؤكدا أنه لا داعى للقلق وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملا بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة لذلك.

من الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بدأت بالإسكندرية فى الأول من أكتوبر 2018 وتستمر حتى نهاية نوفمبر الجارى، ويشارك بالمبادرة 400 نقطة ثابتة و18 وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض. والعمل بالمبادرة مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك لتعظيم مشاركة المجتمع السكندرى من تلك المبادرة التاريخية والعائد الصحى منها على الفرد والمجتمع.