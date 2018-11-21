محافظ أسوان يتفقد موقع حريق زراعات الهيش بالجبانة الفاطمية

تفقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان اليوم، موقع الحريق الذى اندلع فى زراعات الهيش بالجبانة الفاطمية بمدينة أسوان على مساحة 3 أفدنة، حيث نجحت جهود قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق بالكامل بعد الدفع بعدد 6 عربات مطافئ، حيث رافق المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن.

وقرر محافظ أسوان إحالة المسئولين فى منطقة الاثار للتحقيق باعتبارها الجهة المسئولة عن منطقة الجبانة الفاطمية والتى كان لازمًا عليها أن تقوم باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمينها ضد الحرائق والحد من تلافيها، موجهًا رئيس مدينة أسوان إلى ضرورة دراسة الاستفادة من نباتات البوص والهيش من خلال إعادة تدويرها وتصنيع منتجات مثل الورق والخشب الحبيبى منها.

وأشاد اللواء أحمد إبراهيم بجهود رجال الحماية المدنية فى سرعة احتواء الحريق وتداعياتها فى وقت قياسى وعدم امتدادها إلى المنشآت المجاورة للجبانة الفاطمية.