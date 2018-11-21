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مؤتمر التنوع البيولوجى يطالب بزيادة التمثيل العربى باتفاقية الأمم المتحدة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:18 م
مؤتمر التنوع البيولوجى يطالب بزيادة التمثيل العربى باتفاقية الأمم المتحدة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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عقدت المجموعة العربية الاجتماع الرابع، على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى والاجتماع الدولى التاسع لبروتوكول قرطاجنة، والثالث لبروتوكول ناجويا وبحضور ممثلى الوفود العربية.
 
 
ويتشكل الوفد المصرى من الخبراء المتخصصين برئاسة الدكتور البيلى حطب وبحضور الدكتور مصطفى فوده نقطة الإتصال الوطنية للاتفاقية. 
 
 
وطالبت المجموعة العربية من مصر بصفتها رئيس المجموعة ورئيس مؤتمر الأطراف توجيه دعوة للسكرتيرة التنفيذية بهدف تثبيت وجود المجموعة العربية وذلك في  ظل إستضافة دولة عربية (مصر) وتراسها لهذا المؤتمر وذلك لعرض التحديات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها المختلفة وكيفية توجيه الأنظار إلي جهود الدول العربية في صون التنوع البيولوجى ودعم جهودها في هذا المجال.
 
 
كما طالبت المجموعة العربية بضرورة زيادة التمثيل العربى في سكرتارية المؤتمر.
 
 
ودعا الدكتور مصطفي فودة إلى ضرورة وجود تقرير عربي موحد عن التنوع البيولوجي في الدول العربية والذي يعتير بمثابة قاعدة بيانات للدول العربية جميعا يحتوي علي حالة البيئة العربية والأصناف والأجناس المختلفة في البيئات العربية كما يتعرض للمشكلات البيئية المختلفة والصعوبات ،  وأضاف فودة أن هذا التقرير سوف يفيد متخذى القرار في القضايا  البيئية المختلفة والتي تمس البلدان العربية كما  أوضح أن من خلال هذا التقرير سوف يكون هناك تبادل للخبرات والحلول المطروحة وبالتالي يكون هناك تكامل في حل مشكلتنا العربية الخاصة بالبيئة.
 
كما طالبت المجموعة العربية أيضا بضرورة السعى نحو إتاحة الفرصة لعقد لقاء بين سكرتارية إتفاقية التنوع البيولوجي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عند زيارتها لمصر في ضوء إستضافة مصر للمؤتمر خلال العامين القادمين.
 
 
جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى يعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية فى الفترة من 17: 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب.

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