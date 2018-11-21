video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: "موسكو" و"مينسك" قلقتان من تنامى التوتر فى أوروبا بسبب توسع "الناتو"

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:06 م
لافروف: "موسكو" و"مينسك" قلقتان من تنامى التوتر فى أوروبا بسبب توسع "الناتو" سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، عن قلق موسكو ومينسك من زيادة التوتر فى أوروبا الناجم عن تعزيز حلف "الناتو" لتواجده العسكرى فى الجبهة الشرقية، وكذلك من النوايا الأمريكية بالانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال لافروف - فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البيلاروسى فلاديمير ماكى، اليوم الأربعاء- "بالطبع تحدثت مع نظيرى البيلاروسى عن الأوضاع فى مجال الأمن العسكرى السياسى فى أوروبا.. لقد أعربنا عن قلقنا من تنامى التوتر فى القارة الأوروبية بسبب زيادة النشاط العسكرى لحلف الناتو بالقرب من حدودنا، وكذلك بسبب نية واشنطن الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

وأشار إلى أن نوايا واشنطن بالانسحاب من هذه المعاهدة تتطلب ردا سواء عبر الدولة الروسية البيلاروسية الاتحادية أو عبر منظمة اتفاقية الأمن الجماعي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفينة إنزال روسية تقترب من فرقاطات الناتو قبالة سواحل سوريا

الرئيس القبرصى: لا استبعد أن يحل "الناتو" كضامن حال التوصل إلى تسوية لقضيتنا

لافروف

موسكو

مينسك

تنامى التوتر

أوروبا

توسع الناتو




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة