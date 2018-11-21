كاميرات المراقبة تفضح عاطلان وراء سرقة جهاز كمبيوتر وأموال من شقة فى بولاق

كتب محمد أبو ضيف

نجح رجال مباحث بولاق أبو العلا، فى القبض على عاطلان عقب سرقتهما جهاز كمبيوتر ومبالغ مالية، من داخل شقة، عقب كشف كاميرات مراقبة للمتهمين أثناء تنفيذ جريمتهم، وتم إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من "محمد ح ي" 40 سنة، فنى قطع غيار سيارات، باكتشافه سرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب"، ومبلغ 1000 جنية من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة .

ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من "شعبان ن ش" 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 7 قضايا أخرهم "سرقة بالإكراه"، والمراقب على ذمة ذات القضية مراقبة شرطية تنتهي في 16 يناير 2019، و"حسن ر س" 20 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "سلاح نارى".

وعلى الفور تم ضبطهما، وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط جهاز الكمبيوتر "لاب توب" المستولي عليه لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.