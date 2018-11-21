video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كاميرات المراقبة تفضح عاطلان وراء سرقة جهاز كمبيوتر وأموال من شقة فى بولاق

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:46 م
كاميرات المراقبة تفضح عاطلان وراء سرقة جهاز كمبيوتر وأموال من شقة فى بولاق حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف
إضافة تعليق
نجح رجال مباحث بولاق أبو العلا، فى القبض على عاطلان عقب سرقتهما جهاز كمبيوتر ومبالغ مالية، من داخل شقة، عقب كشف كاميرات مراقبة للمتهمين أثناء تنفيذ جريمتهم، وتم إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.
 
تلقى رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من "محمد ح ي" 40 سنة، فنى قطع غيار سيارات، باكتشافه سرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب"، ومبلغ 1000 جنية من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة .
 
ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من "شعبان ن ش" 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 7 قضايا أخرهم "سرقة بالإكراه"، والمراقب على ذمة ذات القضية مراقبة شرطية تنتهي في 16 يناير 2019، و"حسن ر س" 20 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "سلاح نارى".
 
وعلى الفور تم ضبطهما، وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط جهاز الكمبيوتر "لاب توب" المستولي عليه لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 11 عنصرا إجراميا وأسلحة نارية ومخدرات خلال حملة أمنية ببنها

سقوط "ولاء وأحمد" قبل ترويجهما 1500 قرص مخدر فى مصر القديمة

السجن 5 سنوات لطفل 16عام بتهمة الاتجار بالمخدرات فى الجيزة

القبض على عاطلان

كاميرات

مباحث بولاق أبو العلا

جهاز كمبيوتر

أخبار المحاكم

امن القاهرة

القاهرة اليوم

الحوادث اليوم




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة