قناة أمريكية مؤيدة لترامب تسخر من فكرة ماكرون لتأسيس جيش أوروبى

كتب أحمد علوى

سخرت قناة فوكس الأمريكية المؤيدة للرئيس دونالد ترامب، من دعوة رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، إنشاء جيش أوروبى موحد، ووصفها صحفيا القناة، ستيف هيلتون وستيوار فارنى، بالفكرة المضحكة.

واعتبر صحفيا القناة التلفزيونية، أن ماكرون وسياسيين أوروبيين آخرين ليسوا راضين عن نهج وشعار ترامب "أمريكا أولا".

ووصف هيلتون وفارنى أوروبا بأنها داعية للسلام، وخلصا إلى أن دول الاتحاد الأوروبى لن تكون قادرة على ضمان أمنها بدون دعم أمريكى.

وتساءل فارنى "هل توحد القارة المسالمة قواها وتشكل جيشا مقاتلا من شأنه أن يحميها؟ هذا هراء! لأنه بدون القوات المسلحة الأمريكية لا يمكنهم القيام به. نقطة على السطر".

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد طرح قبل أسبوعين إنشاء جيش أوروبى موحد يكون قادرا على الدفاع عن القارة العجوز. ووفقا له، فأن أوروبا تواجه العديد من المحاولات للتدخل فى عملياتها الداخلية والفضائية، لذلك يجب أن تدافع عن نفسها بشكل مستقل عن الصين وروسيا وحتى عن الولايات المتحدة.

وافترض هيلتون أن ماكرون بانقضاضه على ترامب يحاول إرضاء الفرنسيين ورفع شعبيته التى تدنت حتى الحضيض.

وخلافا للرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى رحب بفكرة إنشاء جيش أوروبى موحد، وصف الرئيس ترامب اقتراح نظيره الفرنسى ماكرون بأنه هجوم مهين، وقال إن أوروبا يجب أن تدفع أولا حصتها فى حلف الناتو، الذى تدعمه الولايات المتحدة بقوة.

وشكك الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، بجدوى إنشاء جيش أوروبى موحد، وأشار إلى أن الدفاع عن أوروبا لا يمكن تخيله بدون الولايات المتحدة، كما أن الوحدة الأوروبية، لا يمكن أبدا أن تحل محل الناتو.