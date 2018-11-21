وتظهر صور ملتقطة ليلا الطريق السريعة في جنوب الولاية الأمركية وهي تغص بالسيارات التي تسير ببطء وراء بعضها البعض.

وبحسب جمعية السيارات الأميركية، من المرتقب أن يسافر 54 مليون أمريكي خلال نهاية الأسبوع المقبلة لأجل الاستفادة من عيد الشكر في البلاد.

وفي منطقة جنوب كاليفورنيا، يسافر 4.2 مليون شخص لقضاء عطلة العيد، وسط توقعات بأن ينتقل 86 بالمئة منهم في سيارات، بينما يسافر الباقون عبر الطائرة.

ومن المنتظر أن تكون حركة المرور في هذه الإجازة الأكثر ازدحاما منذ عام 2005، ويتوقع الخبراء أن تحدث هذه العطلة انتعاشة اقتصادية ملحوظة بالنظر إلى حجم الأموال التى سيجرى إنفاقها.

ويبدى المسافرون بالسيارات تذمرا من الازدحام لكن من ينتقلون عبر الطائرة ليسوا أفضل حالا فهم يجدون المطارات مزدحمة أيضا ويضطرون إلى الانتظار لفترات أطول مقارنة بالأيام العادية.