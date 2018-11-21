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غدًا.. وزيرة الصحة ومحافظ القليوبية يتفقدان الوحدات الصحية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:25 م
غدًا.. وزيرة الصحة ومحافظ القليوبية يتفقدان الوحدات الصحية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
القليوبية إبراهيم سالم
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تتفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، مجموعة من الوحدات الصحية بقرى مراكز القليوبية، لمتابعة سير العمل بالوحدات والتأكد من توافر الخدمات التى أعلنتها الوزارة لمرتادي تلك الوحدات، برفقة الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة بالقليوبية.

كما تتضمن جولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سير أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، فى مراكز صحة الأسرة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للوزيرة على أرض الواقع، فى محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة.

وتهدف جولة وزيرة الصحة بالوحدات الصحية بالقليوبية، الاطمئنان على سير أعمال الحملة، والتعرف على ما إذا كانت تواجه القائمين عليها أية مشاكل من عدمها.

 

 
 

 

 


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