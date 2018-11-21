عميد "حقوق المنصورة" يقدم روشتة تأهيل الطلاب لسوق العمل

وائل ربيعى

قدم الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، روشتة تأهيل طلاب الحقوق لسوق العمل، مؤكدا أن مشكلة الازدحام بكليات الحقوق ليس للكليات يدا فيها لأن الحاصلين على الثانوية العامة يفوق عددهم القدرة الاستيعابية لهذه الكليات، موضحا أن هناك أهمية كبرى فى ضرورة تأهيل الطلاب من خلال التوسع فى البرامج النوعية بكليات الحقوق مثل هذه البرامج كبرنامج اللغة الأجنبية "انجليزى وفرنسى".

وأشار خاطر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك حاجة ملحة لتطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع البرامج الجديدة من حيث المضمون والمحتوى، وكذلك العمل على ربط الطالب بالواقع العملى من خلال المحاكمات الصورية أو الافتراضية، مؤكدا أن الكلية شاركت خلال العام الماضى فى المحاكمة الصورية عن القانون الدولى الإنسانى التى تنظمه الهيئة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح، أنه من بين الأمور التى تعمل على تأهيل طالب الحقوق لسوق العمل إبرام اتفاقيات وبروتوكولات مع نقابه المحاميين وكبرى المكاتب الاستشارية ومع الجهات والهيئات القضائية ليكون هناك التزام بتدريب طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة لكى يتمكن الطالب من الحصول على شهاده تؤهله إلى سوق العمل وتنشيط الرحلات العلمية للجهات القضائية ومصلحة الطب الشرعى ليكتس الطالب أكبر قدر ممكن من المهارات التى تثقله عملياً.