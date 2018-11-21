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عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة مساء السبت المقبل

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:00 م
عزاء اللواء محمد عبد الفتاح عمر بمسجد الشرطة مساء السبت المقبل اللواء عبد الفتاح عمر
كتب : دينا الحسينى
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شيع ظهر اليوم، جنازة اللواء محمد عبد الفتاح عمر مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وعضو مجلس الشعب الأسبق، وتتلقى الأسرة العزاء بقاعة السلام الكبرى بدار مناسبات الشرطة بالدراسة، عقب صلاة المغرب السبت المقبل.

 

جديد بالذكر أن اللواء الراحل عمل مديرا لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية 1986، ثم مديرًا لأمن الغربية 1992، وبعداً مدير أمن القليوبية 1994، ومدير للتخطيط والبحوث بوزارة الداخلية 1995، مدير أمن الوادى الجديد 1995، ومدير عام لشرطة الكهرباء والطاقة 1996، ثم مساعدًا لوزير الداخلية.

 

وعقب بلوغه سن التقاعد تم انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة نقادة 2005 – 2010، وعضوًا بمجلس الشعب عن دائرة نقادة 2010- 2011.


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وفاه اللواء عبد الفتاح عمر

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عزاء اللواء عبد الفتاح عمر




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