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طلاب بـ"عين شمس" ينطمون مؤتمر Law Talks لنقل الخبرات القانونية لزملائهم

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:30 ص
طلاب بـ"عين شمس" ينطمون مؤتمر Law Talks لنقل الخبرات القانونية لزملائهم جامعة عين شمس أرشيفية
محمود راغب
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ينظم القائمون على مبادرةThe Law   التى يصدرها مجموعة من طلبة و خريجى كلية الحقوق قسم اللغة  الانجليزية بجامعة عين شمس مؤتمر تحت شعار «Law Talks» لنقل خبرات القانونيين المخضرمين إلى شباب المهنة و مساعدة من هم فى بداية مسيرتهم المهنية.  

تقام الفعالية يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر2018 فى مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك حيث يُكرم أصحاب المبادرة صاحب لقب «محامى العام»، بالإضافة إلى تكريم أفضل فريق شئون قانونية بالشركات لعام 2018 وسيتم أيضا تكريم النجوم الصاعدة لأكثر ثلاثة محاميين شباب بمجال الشركات أما آخر تكريم فهى جائزه خالد الزغبى لأكثر القضاة تأثيرا.

وقال زياد على مؤسس المبادرة، إن الفعالية تهدف إلى نقل الخبرات واستعراض الإنجازات الدولية والإقليمية فى السياق القانونى، وتحفيز الحاضرين من «شباب الحقوق» على إضافة المزيد لثقافاتهم القانونية الأكاديمية والعملية فى جميع المجالات المرتبطة بهم.

وأضاف: فعالية «law talks»  تعتمد على الحيوية فى العرض عن طريق الأسئلة والإجابات التى ستكون متاحة بشكل موسع دون ترك أى تساؤل يشغل أحد الحضور دون إجابة وافية عليه، مع خلق حلقة الوصل بين الطلاب المتميزين حديثى التخرج أصحاب المهارات والمؤهلات الكافية للوصول إلى التعاون الوظيفى مع أكبر مكاتب المحاماة الدولية والأقسام القانونية لدى مختلف الشركات عبر إتاحة الفرصة لكل الحضور لتقديم سيرتهم الذاتية إلى كل من المؤسسات القانونية المشاركة فى الملتقى، كما ان هناك الفرصة لعرض الفرص الأكاديمية المتاحة لاستكمال الدراسات العليا فى القانون فى كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية.

 

 

 


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كلية الحقوق

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