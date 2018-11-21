طفل بـ 100 راجل بالدقهلية.. يوسف تلميذ نهارا وبائع ترمس ليلا ليساعد والديه

الدقهلية - شريف الديب

على الرغم من صغر سنة وكونه الطفل الوحيد لوالديه ويعيش فى منزل بسيط، إلا أنه تخلى عن طفولته وحياة اللعب مع أقرانه، لمساعدة والديه، بعد أن اكتشف ظروفهم الصحية والمادية منذ نعومة اظافره.

وقادت الصدفة مدير مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم، بقرية كفر أبو ناصر، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، ليكتشف أن الطفل الذي يبيع ترمس بشارع أبو بكر " الكنيسة" بدكرنس هو الطالب بالمدرسة بعد أن أخبره أصحاب المحلات، ويتحقق منه ليعرف أنه الطالب يوسف محمد محمد عبد العزيز، بالصف الثالث الابتدائى.

ويقول يوسف لـ"االيوم السابع"، إنه وحيد لوالديه ويعمل فى بيع الترمس منذ أن كان فى الصف الثاني الابتدائي، حيث يعمل كل يوم فى أوقات الاجازة، وعلي حسب ايام الإجازات فى أوقات الدراسة، وذلك من أجل مساعدة والديه لأن الأب غير مستقر بعمل ثابت، والأم مريضة وتحتاج إلى العلاج.

ويشير يوسف إلى أنه بعد أن يعود لوالديه بحصيلة البيع والتى تقدر ما بين 50 إلى 60 جنية، لمساعدتهم فى ظروف المعيشة والعلاج، وقال إنه سعيد بحياته، ومشاركة أسرته أعباء الحياة، وأضاف يوسف أنه متفوق دراسيا، ويحلم بأن يصبح طبيبا ليعالح الناس مجانا، وفى المرحلة الحالية يحلم بسدد ديوان والده، وأن يحصل على عمل ثابت، وعلاج والدته، وتابلت ليتعلم منه كل ماهو جديد.

كرم أحمد الدسوقي مدير المدرسة الطالب تقديرا لعمله في بيع الترمس لمساعدة أسرته، وشدد على إعفائه من الرسوم الرمزية لمجموعات التقوية بالمدرسة.