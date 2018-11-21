video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طفل بـ 100 راجل بالدقهلية.. يوسف تلميذ نهارا وبائع ترمس ليلا ليساعد والديه

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:32 م
طفل بـ 100 راجل بالدقهلية.. يوسف تلميذ نهارا وبائع ترمس ليلا ليساعد والديه يوسف
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق
على الرغم من صغر سنة وكونه الطفل الوحيد لوالديه ويعيش فى منزل بسيط، إلا أنه تخلى عن طفولته وحياة اللعب مع أقرانه، لمساعدة والديه، بعد أن اكتشف ظروفهم الصحية والمادية منذ نعومة اظافره.
يوسف (1)
 
 
وقادت الصدفة مدير مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم، بقرية كفر أبو ناصر، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية،  ليكتشف أن الطفل الذي يبيع ترمس بشارع أبو بكر " الكنيسة" بدكرنس هو الطالب بالمدرسة بعد أن أخبره أصحاب المحلات، ويتحقق منه ليعرف أنه الطالب يوسف محمد محمد عبد العزيز، بالصف الثالث الابتدائى.
يوسف (2)
 
ويقول يوسف لـ"االيوم السابع"، إنه وحيد لوالديه ويعمل فى بيع الترمس منذ أن كان فى الصف الثاني الابتدائي، حيث يعمل كل يوم فى أوقات الاجازة، وعلي حسب ايام الإجازات فى أوقات الدراسة، وذلك من أجل مساعدة والديه لأن الأب غير مستقر بعمل ثابت، والأم مريضة وتحتاج إلى العلاج.
يوسف (3)
 
ويشير يوسف إلى أنه بعد أن يعود لوالديه بحصيلة البيع والتى تقدر ما بين 50 إلى 60 جنية، لمساعدتهم فى ظروف المعيشة والعلاج، وقال إنه سعيد بحياته، ومشاركة أسرته أعباء الحياة، وأضاف يوسف أنه متفوق دراسيا، ويحلم بأن يصبح طبيبا ليعالح الناس مجانا، وفى المرحلة الحالية يحلم بسدد ديوان والده، وأن يحصل على عمل ثابت، وعلاج والدته، وتابلت ليتعلم منه كل ماهو جديد.
 
يوسف (4)
 
كرم أحمد الدسوقي مدير المدرسة الطالب تقديرا لعمله في بيع الترمس لمساعدة أسرته، وشدد على إعفائه من الرسوم الرمزية لمجموعات التقوية بالمدرسة.
 
 

يوسف (5)
 
 

يوسف (6)
 

يوسف (7)
 

يوسف (8)
 
يوسف (9)
 

يوسف (10)
 

يوسف (11)
 

يوسف (12)
 
 

يوسف (13)
 

يوسف (14)
 

يوسف (15)
 

يوسف (16)
 

يوسف (17)
 

يوسف (18)
 

يوسف (19)
 

يوسف (20)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مأساة طفلة من بنى سويف مصابة بسرطان العين وأسرتها تفشل فى علاجها

الدقهليه

بائع ترمس

اخبار مصر

تعليم الدقهليه

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

Karim Ali Qenawy

ليه بجد ؟

هو اهله مخلفينه للعذاب والشقى ولا ايه مثلا موش فاهم ؟! مليار مره يتقال ان اللي موش قد الخلفه ميخلفش موش كلاب هي بتترمي في الشارع ارحموووونااااا.

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو زيد

طفل أنيق

الي عجبني ف الولد رغم حالتهم بسيطه بس ما شاء منضف نفسوه ومرتب ولبسوه نظيف . وتفوق وكمان مبتسم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة