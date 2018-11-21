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ضبط 61 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 48300 ألف جنيه غرامات بالغربية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:23 م
ضبط 61 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 48300 ألف جنيه غرامات بالغربية حملة مرورية - صورة أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتى القيادة والتسيير.

أسفرت جهودها عن ضبط 61 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 182 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 96 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 2 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 657 مخالفة مقابل تحصيل 48300 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات النارية المضبوطة، وإخطار نيابة المرور.

 

 

 


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