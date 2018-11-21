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ضبط مسجل خطر بحوزته 2 فرد خرطوش و53 تذكرة هيروين بالمحلة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:35 م
ضبط مسجل خطر بحوزته 2 فرد خرطوش و53 تذكرة هيروين بالمحلة هيروين-ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط مسجل خطر فرض سيطرة وبحوزته 2 فرد خرطوش و53 تذكرة هيروين بقصد الاتجار.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن المقدم احمد العايدى مفتش مباحث سمنود وقسم ثالث المحلة، والرائد أحمد عيسى، والنقيب عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، بإشراف العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط المتهم احمد قاسم عاطل مسجل شقى خطر فرض سيطرة سبق اتهامه فى 36 قضية مخدرات وسلاح نارى وضرب وسرقة بالإكراه، وبحوزته 2 فرد خرطوش و53 تذكرة هيروين بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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