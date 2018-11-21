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ضبط لص سرق هاتف زوجة سفير دولة أجنبية بالقاهرة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:00 م
ضبط لص سرق هاتف زوجة سفير دولة أجنبية بالقاهرة سرقة هاتف محمول-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضا ـ دينا الحسينى
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نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة هاتف محمول خاص بزوجة سفير إحدى الدول الأجنبية بالبلاد بأسلوب الخطف.
 
تلقى قسم شرطة المعادى بلاغاً بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف الهاتف المحمول الخاص بزوجة سفير إحدى الدول الأجنبية بالبلاد، وذلك أثناء سيرها بشارع بورسعيد (دائرة القسم )وهروبهما .
 
 
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهما  "محمد . أ " عاطل ، و"عبدالباسط . ر"، عاطل محبوس بقسم شرطة العمرانية بالجيزة على ذمة قضية سرقة هاتف محمول " ومُقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس -بالجيزة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الأول وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى مستخدمين دراجة نارية خاصة بالأخير ، وأرشد المتهم الأول عن الهاتف المحمول المستولى عليه .
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 
 
 
 

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