ضبط زيوت طعام مجهولة المصدر وخضروات فاسدة فى بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

نفذت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة والدكتورة أمنية أحمد مدير إدارة الشئون الوقائية حملة ضبطت خلالها زيوت مجهولة المصدر وخضروات فاسدة.

وقام مكتب مراقبة الأغذية بإهناسيا بالمرور على سوق الأربعاء ببندر إهناسيا وضبط 4 عبوات من الصاج بداخلها زيت بإجمالى 150 لتر زيت وبفحصها ظاهريا تبين بأنه لا يوجد على العبوات الحاوية أى بيانات تفيد نوع الزيت ومصدره وتاريخ الإنتاج والانتهاء بالإضافة لاحتوائه على رواسب وشوائب مما يجعله عير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط أنواع مختلفة من الأغذية المعروضة بالسوق غير صالحه للاستهلاك الادمى عباره عن ( 40 كيلو شيبسى سائب - 32 كيلو بسلة خضراء - 30 كيلو فلفل أسود ) وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر والعرض على النيابة العامة.