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صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الطريق الزراعى للوقوف على جاهزيتها

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:42 م
صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الطريق الزراعى للوقوف على جاهزيتها جانب من الجولة
البحيرة - ناصر جودة
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تفقد منذ قليل اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة خدمات الأقوال الأمنية المعينة لتأمين الطريق الزراعى للوقوف على مدى جاهزيتها.

 

حيث اضطلع مدير أمن البحيرة على مقومات الخدمات الأمنية من حيث التسليح والمركبات المستخدمة وتحاور مع القوات حول سيناريوهات الطوارئ المحتملة وكيفية مواجهتها.

 

وأكد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة على مدى أهمية الخدمات المعينة لتأمين الطرق ودورهم الفعال فى منع حدوث إخلال بالأمن العام وأثر ذلك فى إشعار المواطن بالأمن والاستقرار.

 

كما وجه القيادات الشرطية ببذل الجهد للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

 

 

جانب من الجولة (1)
 

 

جانب من الجولة (2)
 

 

جانب من الجولة (3)
 

 

جانب من الجولة (4)


 


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