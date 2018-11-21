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صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح منفذ الخضر والفاكهة بطور سيناء

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:58 ص
صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح منفذ الخضر والفاكهة بطور سيناء محافظ جنوب سيناء يتفقد منافذ البيع
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، يرافقة اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وهمام حسبو بافتتاح منفذ الخضر والفاكهة بطور سيناء، بأسعار منخفضة عن باقى الأسواق والمحال التجارية المخصصة لبيع الخضر والفاكهة.

واعطى المحافظ توجيهاته لقيادات التموين ورؤساء المدن، تعميم تلك المنافذ لمحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، وأنخفاص الإسعار التى قاربت 50% عن المعروض بالأسواق.

وطالب المواطنين المحافظ استمرار فتح المنافذ والالتزام بالإسعار بصفة مستمرة لردع جشع التجار، خاصة وإنها أسعار تتناسب مع جميع فئات المجتمع السيناوى، حيث أن سعر كيلو البطاطس بالمنفذ بـ 7 جنيهات والطماطم 4.5 جنيهات والبصل 5.5 والموز 7.5 والكوسه 7 جنيهات.

وفى نهاية الجولة طالب المحافظ الموردين بضرورة الإلتزام بجلب كافة أنواع الخضر والفاكهة بصفة يومية على المنافذ، وعدم مقطعتها، وطالب المحافظ من رئيس مباحث التموين مراقبة الإسعار يوميًا.

من ناحية أخرى،  قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في لفته إنسانية بزيارة السائق عبد الحميد محمد جمعة من أقدم السائقين بالحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة بعد أن أصيب بجلطة بالمخ اقعدته عن العمل.

وأكد له أن المحافظة لن تتخلى عن أبنائها المخلصين الشرفاء وأن ما دفعه لزيارته سمعته الطيبة وامانته وتفانيه في العمل بين زملائه.

وقام المحافظ بإهداء السائق شهادة تقدير وميدالية تذكارية من المحافظة ومبلغ مالى لمساعدته في العلاج.

 
1

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء نادر عشماوى السكرتير العام يفتتح منفذ بيع الخضار

 

2

محافظ جنوب سيناء يتفقد الخضار

3
 
المواطنين اثناء الاقبال على الخضار

4

شوارد الخضار

 

 

المواطنين اثناء الاقبال على الخضار

شوارد الخضار


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