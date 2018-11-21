صور.. محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لانطلاق فعاليات اليوم البيئى

وقدم محافظ أسوان شكره لجامعة أسوان على هذه المبادرة باعتبارها نموذج إيجابى مشرف للمشاركة المجتمعية الجادة لتساهم بشكل مباشر فى دعم الجهود التنفيذية لتطوير ورفع كفاءة طريق المطار لإبراز اللمسات الجمالية أمام السائحين والزوار، لتحويله لواجهة حضارية لعاصمة الشباب الأفريقى، مشيداً بالمشاركة الكبيرة من طلاب الجامعة والتى تؤكد على الوعى المستنير لديهم لتنمية السلوك الإيجابى ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين كافة أفراد المجتمع، وليكون ذلك نموذجاً يحتذى به لزيادة الوعى والتشجيع والتحفيز لباقى فئات المجتمع الأسوانى للمشاركة بإيجابية فى نظافة وتجميل المحافظة.

وأكد على اهتمام المحافظة ودعمها الكامل لكافة المبادرات الهادفة التى تعمل على مساندة الجهود التنفيذية للارتقاء بمنظومة النظافة من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة السياحية العريقة أمام زائريها سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية.

موضحاً بأنه جار التنسيق مع جامعة أسوان لاستثمار كافة المساحات الفضاء الصحراوية على جانبى طريق المطار وتحويلها لمسطحات خضراء مع إقامة مزارع وصوب زراعية لتوفير المنتجات المختلفة، وطالب المحافظ بضرورة زيادة التوعية من خلال وسائل الإعلام وكافة المنظمات للحفاظ على البيئة وتنفيذ أعمال النظافة العامة مع ترحيب المحافظة بتقديم أى مقترحات أو أفكار جادة تساهم فى تحقيق ذلك وتحويل أسوان لواجهة جمالية على الوجه الأكمل .