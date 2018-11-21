صور.. مأساة طفلة من بنى سويف مصابة بسرطان العين وأسرتها تفشل فى علاجها

بنى سويف هانى فتحى

فوزية محمود فايز حسين طفلة لم تتجاوز الثمانية أعوام تعيش مع والديها فى عزبة جزيرة النور التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، كانت كغيرها من الأطفال فى سنها يحلمون بمستقبل جيد وأن تكون طبيبة أو معلمة فى المستقبل على الرغم من تدنى مستوى المعيشة لأسرتها.

محمود فايز حسين والد الطفلة يروى فى حديثه لـ"اليوم السابع" تفاصيل المأساة، مؤكدا أنه يعمل بالرزق اليومى داخل عزبة النور على الضفة الشرقية من النيل، مشيرا إلى أن تقدمه فى العمر يجعل صعوبة فى عمله اليومى.

ويقول والد الطفلة، تغير عين فوزية مرة واحدة وظهر عليها شكل غريب مثل عين القطة وذهبت بها لأحد الأطباء وأجريت مجموعة من الإشاعات أثبتت إصابتها بالسرطان.

وأضاف والد الطفلة تابعت مع أطباء متخصصين بمدينة الفشن وبنى سويف والقاهرة وأخبرونى أن الطفلة تحتاج إلى عملية جراحية تكلفتها 180 ألف جنيه وأنا لا أمتلك أى جزء من هذا المبلغ، مضيفا "ربنا رزقنا بدكتور ابن حلال وحولنى لمستشفى الأورام وأجريت العملية وتم حجز الطفلة لمدة عشرة أيام بعدها استمررينا فى المتابعة الأسبوعية لمدة 6 أشهر".

وأكد والد الطفلة أننا يجب علينا الذهاب مرة اول كل شهر للمتابعة داخل المستشفى وأخذ العلاج وتغيير العدسة، مشيرا إلى أنه لا يمتلك تلك المصاريف كل شهر للسفر هو وابنته.

وطالب والد الطفلة بتوفير معاش شهرى للطفلة يكفى مصاريف سفرها للقاهرة لتلقى العلاج والمتابعة، مشيرا إلى أن المستشفى أخبرته بضرورة المتابعة الشهرية لمدة عشرة سنوات، مؤكدا أنه يسكن داخل مسكن بسيط ولا يمتلك تلك المصاريف.