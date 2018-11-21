صور.. رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين

أسيوط ـ محمود عجمي

افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم، مخبز المنتجات الخالية من الجلوتين، والذى تشرف عليه كلية الزراعة بالتعاون مع وحدة التغذية الإكلينيكية بمستشفى الأطفال الجامعى .

وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة ، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور محمد رشوان عميد معهد الإرشاد الزراعى والمشرف العلمى على المخبز ، والدكتور أسامه محمود العشير أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمستشفى الجامعى ، والدكتور أسامه فاروق المدير التنفيذى لمستشفى الطوارئ والإصابات ، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية معا لإنقاذ مرضى صعيد مصر ، والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة .

وخلال الافتتاح أكد الدكتور طارق الجمال على حرص الجامعة على القيام بدورها الخدمى والذى تقدمه لكافة أبناء الصعيد ، ومن هذا المنطلق أشار أن مخبز المنتجات الخالية من الجلوتين يعد أول مخبز مخصص لمرضى حساسية القمح بالصعيد والذى يقوم بتوفير نوع معين من المخبوزات الخالية من بروتين الجلوتين بدلاً من تكبد المرضى أموال طائلة للسفر إلى القاهرة لشراء المنتجات الخالية من الجلوتين ، مشيداً بالتعاون القائم بين كلية الزراعة بالجامعة و وحدة التغذية الإكلينيكية بمستشفى الأطفال الجامعى ، ومعهد الإرشاد الزراعى بالجامعة ، وجمعية " معا لإنقاذ مرضى صعيد مصر " وذلك كان له أبلغ الأثر فى بدء تشغيل المخبز فعلياً و حصول المرضى على المنتجات الخالية من الجلوتين .

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور محمد رشوان أن المخبز يوفر المنتجات الخالية من الجلوتين والتى تشمل الخبز، والبسكويتات، والبيتزا، والمكرونة، وغيرها من المنتجات وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لجميع الفئات مما يجعل مريض حساسية القمح لا يشعر أنه ينقصه أطعمة أو منتجات يفضل تناولها .

كما أشار الدكتور أسامه العشير إن مرض حساسية القمح يعد من الأمراض المناعية الذاتية المكتسبة والذى يصيب الإنسان فى أى مرحلة عمرية ،حيث تتراوح نسب الإصابة به لدى الأطفال والبالغين من 1 إلى 1.5% ، والذى يستلزم علاجهم نظام غذائى خالى من الجلوتين ، منوهاً إلى دور الوحدة فى متابعة المرضى لضمان صحتهم وتجنبهم التعرض للمشكلات الصحية الناجمة عن تناول أطعمة تحتوى على بروتين الحلوتين .



رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين في صعيد مصر



رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين في صعيد مصر



رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين في صعيد مصر



رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين في صعيد مصر



رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين في صعيد مصر



رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين في صعيد مصر



رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين في صعيد مصر



رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين في صعيد مصر



رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين في صعيد مصر



رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين في صعيد مصر



رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين في صعيد مصر