صور.. خالد نصير:نسعى لتوثيق العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا

كتب عبد الحليم سالم - تصوير كريم عبد العزيز

أكد المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أن هدف الجمعية توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتى ترجع لمدى زمنى طويل.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الذى عقدته شركة POD اليوم، بحضور حلمى غازى الرئيس التنفيذى لبنك اتش اس بى سى، والكسندر فرومان رئيس فودافون، ونهى سعد رئيس الاعلام والاتصالات الخارجية بفودافون مصر، وأيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية بفودافون ونادية لملوم المدير التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية.

وأضاف نصير أن الجمعية حققت نجاحات كبيرة، أبرزها إصلاح وتوضيح الرؤية الحقيقية عن مصر، مما يساهم فى اتخاذ القرارات الصحيحة.

وكان جمال صلاح رئيس مجلس إدارة بى أو دى، قال إننا نركز على إلقاء الضوء على مهمة بعثة طرق الأبواب التى تنفذها الجمعية الشهر الجارى فى انجلترا ودورها الاقتصادى.