صور.. جولة للسفير أحمد أبو زيد وأسرته فى البازار المصرى بكندا

كتب إسلام جمال

حرص أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، على زيارة البازار المصرى السنوى، بكنيسة سانت مارى القبطية، بكندا.



أبو اليزيد وأسرته

وشارك السفير المصرى بكندا، صوره بصحبة أسرته خلال جولتهم فى البازار، وعلق قائلاً: "تشرفت مع أسرتى خلال عطلة نهاية الأسبوع بزيارة البازار المصرى السنوى بكنيسة سانت مارى القبطية بالعاصمة أوتاوا".



أبو اليزيد



المستشار أبو اليزيد



تغريدة أبو اليزيد



جانب من الجولة

كان السفير أحمد أبو زيد قد قدم أوراق اعتماده كسفير مصر لدى كندا، للحاكم العام لكندا جولى باييت، يوم 14 نوفمبر الجارى، وذلك فى احتفال أقيم بمقر الحاكم العام بأوتاوا بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسى فى العاصمة الكندية أوتاوا، ومسئولى وزارة الخارجية والحكومة الكندية، وعمداء السلك الدبلوماسى العربى والإفريقى.