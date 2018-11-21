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صور.. جولة للسفير أحمد أبو زيد وأسرته فى البازار المصرى بكندا

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:38 ص
صور.. جولة للسفير أحمد أبو زيد وأسرته فى البازار المصرى بكندا السفير أحمد أبو زيد وأسرته
كتب إسلام جمال
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حرص أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، على زيارة البازار المصرى السنوى، بكنيسة سانت مارى القبطية، بكندا.

أبو اليزيد وأسرته
أبو اليزيد وأسرته

 

وشارك السفير المصرى بكندا، صوره بصحبة أسرته خلال جولتهم فى البازار، وعلق قائلاً: "تشرفت مع أسرتى خلال عطلة نهاية الأسبوع بزيارة البازار المصرى السنوى بكنيسة سانت مارى القبطية بالعاصمة أوتاوا".

أبو اليزيد
أبو اليزيد

 

المستشار أبو اليزيد
المستشار أبو اليزيد

 

تغريدة ابو اليزيد
تغريدة أبو اليزيد

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

كان السفير أحمد أبو زيد قد قدم أوراق اعتماده كسفير مصر لدى كندا، للحاكم العام لكندا جولى باييت، يوم 14 نوفمبر الجارى، وذلك فى احتفال أقيم بمقر الحاكم العام بأوتاوا بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسى فى العاصمة الكندية أوتاوا، ومسئولى وزارة الخارجية والحكومة الكندية، وعمداء السلك الدبلوماسى العربى والإفريقى.


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