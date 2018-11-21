صور.. تواصل الاستعدادت فى قرية الروضة لإحياء ذكرى مجزرة المصلين

شمال سيناء - محمد حسين

تواصل قرية الروضة بشمال سيناء اليوم استعدادات كافة الجهات الحكومية لإحياء ذكرى مجزرة الروضة.

وقال محمد عيد مساعد رئيس مجلس مدينة بئر العبد، إن كافة التجهيزات انتهت، وتواصل اللجان الحكومية من مجلس مدينة بئر العبد وجهاز تعمير سيناء والصحة والتضامن والتعليم عمل اللازم لاستقبال ضيوف القرية الذين سيحيون ذكرى المجزرة بالصلاة فى مسجد الروضة الجمعة القادمة.

ومن المقرر وفقا لتصريحات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن يشارك فى إحياء الذكرى الأمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة.

وبدورهم أكد أهالى القرية أن سيتقبلون ضيوفهم من الوزراء وقيادات الدولة ونجوم الرياضة المقرر حضورهم فى هذا اليوم.

وشهدت قرية الروضة اليوم بحسب عدد من الأهالى أعمال تجميل وتنظيف للطرق وإنارة للشوارع.

وعلم اليوم السابع، أن القرية تشهد تشديدات أمنية موسعة لتأمين ذكرى إحياء يوم المجزرة، وقيادات أمنية رفيعة المستوى تشرف على عمليات التأمين لمحيط القرية ومسارات الطرق المؤدية إليها.