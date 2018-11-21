صور.. التموين: تكلفة إنتاج السلع من القطاع الخاص أقل من الحكومة وأفضل جودة

كتب مدحت وهبة تصوير أشرف فوزى

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أن تكلفة إنتاج السلع والمنتجات من جانب القطاع الحكومى أعلى من إنتاج تكلفة المنتجات بالقطاع الخاص، كما أن جودة منتجات القطاع الخاص أفضل من القطاع الحكومى، وطرح المجمعات الاستهلاكية لإدارتها من جانب القطاع الخاص سيعزز قيمة الإيرادات لهذه المنافذ.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع ممثلى السلاسل التجارية العالمية الكبرى لبحث آليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص، فى إطار خطة وزارة التموين لإعادة تأهيل المنافذ السلعية وتوفير كافة السلع للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.









