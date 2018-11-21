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صور.. "التضامن" تنظم ماراثون للجرى احتفالاً باليوم العالمى للطفولة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:25 م
صور.. "التضامن" تنظم ماراثون للجرى احتفالاً باليوم العالمى للطفولة ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة
كتب مدحت وهبة
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نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة والمجلس للقومى للأمومة والطفولة،  احتفالاً باليوم العالمى للطفل، ماراثون جرى.

 

تأتى هذه الفعالية فى إطار الاحتفال بأعياد الطفولة وتسليط الضوء على حقوق الطفل خاصة الحق في التعليم ورفع ثقافة الطفل والعمل على منحه الفرصة ليكون فردا مفيدا فى المجتمع وحقه فى الصحة والتمتع بالحماية وإتاحة الوسائل لتسهيل نموه الجسمى والعقلى .

 

شارك في الفعالية حوالى 1000 شخص من مختلف الأعمار والجنسيات أطفال مع عائلاتهم ولاجئين من سوريا والسودان والصومال وإثيوبيا وإريتريا، ورفع المشاركون لافتات توضح أهمية إعطاء أولوية خاصة لحقوق الطفل والأخطار التى يتعرض لها الأطفال، منها نسبة الوفيات نتيجة عدم الاهتمام بالتطعيمات اللازمة لهم في المواعيد المحددة ومشكلة التقزم التى يعانى منها حوالي 21% من الأطفال تحت سن 5أطلقت وزارة التضامن برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال التوعية والتغذية للأم الحامل والمرضعة .

 

جدير بالذكر، أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل قد بدأ منذ عام 1954 ويتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام والذى يتزامن مع تاريخ اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، حيث كانت مصر من اوائل الدول التى وقعت عليها عام 1990.

 

ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة (1)
 

 

ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة (2)
ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة 

 

 

ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة (3)
ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة 

 

ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة (4)
ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة

 

 

ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة (5)
ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة

 

 

ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة (6)
ماراثون للجري احتفالاً باليوم العالمي للطفولة

 

 


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