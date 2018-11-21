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صور.. أوكرانيا تحيى الذكرى الخامسة للانتفاضة ضد يانكوفيتش

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:58 م
صور.. أوكرانيا تحيى الذكرى الخامسة للانتفاضة ضد يانكوفيتش
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شارك عدد من المواطنين الأوكرانيين، اليوم الأربعاء، فى إحياء الذكرى الخامسة لبداية الانتفاضة ضد الحكومة فى العاصمة الأوكرانية كييف، والتى أسقطت الرئيس السابق فيكتور يانكوفيتش.

الورود تحيط بصور الضحايا
الورود تحيط بصور الضحايا

 

وكان أكثر من 100 شخص قد قتلوا بالرصاص خلال الاحتجاجات ضد الحكومة الأوكرانية فى عام 2014، ولذا يطلق الأوكرانيون عليهم اسم "المئة السماويين".

أوكرانية تشارك فى إحياء ذكرى المئة السماويين
أوكرانية تشارك فى إحياء ذكرى المئة السماويين
رجل يحمل الورود فى يده بينما الأسى يكسو وجهه
رجل يحمل الورود فى يده بينما الأسى يكسو وجهه
سيدة تضع باقة زهور أمام صورة أحد أقربائها
سيدة تضع باقة زهور أمام صورة أحد أقربائها
شاب يضع باقة زهور
شاب يضع باقة زهور
شخص ينحنى احتراما لضحايا الانتفاضة
شخص ينحنى احتراما لضحايا الانتفاضة
قعيد حرص على الذهاب لتكريم الضحايا
قعيد حرص على الذهاب لتكريم الضحايا
لحظة صمت تكريما لضحايا الانتفاضة الأوكرانية
لحظة صمت تكريما لضحايا الانتفاضة الأوكرانية
مسنة تبكى حزنا على أحد ذويها الذي قتل خلال الاحتجاجات
مسنة تبكى حزنا على أحد ذويها الذي قتل خلال الاحتجاجات

 


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أوكرانيا

الانتفاضة الأوكرانية

كييف

المئة السماويين

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